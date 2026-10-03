Sardar Ebn al-Reza : L'ennemi verra la capacité d'action iranienne sur le terrain

Selon un rapport de l'agence de presse Abna, le Sardar Ebn al-Reza, ministre par intérim de la Défense et du Soutien des forces armées, en publiant un post sur l'un des réseaux sociaux, a écrit : Ne cachez pas la confusion à la Maison-Blanche par des scénarios de guerre fictifs ; la pression de l'opinion publique, l'épuisement des forces et l'augmentation des coûts de la guerre ont bouleversé vos calculs.

Il a ajouté : L'affirmation de la destruction de l'industrie de la défense ne change rien. Vous verrez la puissance et l'initiative iraniennes sur le terrain et vous en goûterez l'effet politique.