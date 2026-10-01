Réaction d'Araghchi aux accusations sans fondement du Premier ministre britannique

Selon l'agence de presse Abna, Seyed Abbas Araghchi, ministre des Affaires étrangères de notre pays, dans son compte sur l'un des réseaux sociaux et en réaction aux accusations sans fondement du Premier ministre britannique, a écrit : Le Premier ministre britannique dit que son gouvernement « peut confirmer qu'il croit que l'Iran a joué un rôle dans l'incident de la base aérienne de Fairford de la Royal Air Force britannique. » !

Il a ajouté : Le fait que vous ayez libéré ceux qui, selon vos dires, étaient des terroristes et servaient des gouvernements étrangers, dit tout.

Araghchi a souligné : Vous cherchez le coupable au mauvais endroit.