Allégation de Tel-Aviv concernant l'assassinat de l'un des commandants des brigades Al-Qassam

Selon le reportage de l'agence de presse Abna citant RT, Benyamin Netanyahou, le Premier ministre, et Israël Katz, le ministre de la Guerre du régime sioniste, dans une déclaration commune, ont affirmé qu'Izz al-Din al-Bik, le commandant de la brigade nord de la bande de Gaza dépendant des brigades Al-Qassam, a été tué.

Dans cette déclaration, il est dit que les militaires sionistes ont procédé à l'assassinat de ce commandant palestinien.

Al-Bik a assumé le commandement de la brigade nord de la bande de Gaza au cours de la guerre après l'assassinat d'Ahmad al-Ghandour par le régime sioniste en 2023. Des sources palestiniennes ont également annoncé que l'assassinat d'al-Bik a eu lieu après une attaque contre un appartement dans le quartier d'an-Nasr situé à l'ouest de la ville de Gaza.

Malgré le cessez-le-feu prétendu dans la bande de Gaza, les agressions, les assassinats et les crimes du régime sioniste contre les habitants de cette bande continuent.

La semaine dernière également, le régime sioniste avait affirmé l'assassinat de Mohammed Abu al-Alwan, le chef des affaires financières du mouvement Hamas dans la bande de Gaza.