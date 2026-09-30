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La Chine a demandé aux États-Unis et à l'Iran de revenir au mémorandum d'Islamabad

30 septembre 2026 - 18:56
Code d'info: 1872170
Source: ABNA
La Chine a demandé aux États-Unis et à l'Iran de revenir au mémorandum d'Islamabad

Pékin a demandé à Téhéran et Washington, en revenant au cadre du mémorandum d'Islamabad, de reprendre les négociations pour mettre fin à la guerre et résoudre les différends.

Selon le rapport de l'agence de presse ABNA citant Anadolu, Guo Jiakun, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, a annoncé mercredi que Pékin espère que l'Iran et l'Amérique « choisiront la paix, s'engageront à nouveau envers le mémorandum d'Islamabad et reprendront le dialogue et les négociations dans les plus brefs délais ».

Soulignant le soutien de la Chine à la résolution des différends par des voies politiques et diplomatiques, il a déclaré que Pékin, depuis le premier jour du début des conflits, s'est efforcé d'arrêter la guerre et de faire avancer les négociations de paix.

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