Al-Husseini : l'arme de la résistance restera une amanate entre les mains de nos combattants

Selon le rapport de l'agence de presse ABNA, Jaafar al-Husseini, porte-parole de la résistance islamique irakienne, lors de la célébration du retrait des forces d'occupation américaines d'Irak, a déclaré : l'armée américaine en 2011 n'avait d'autre choix que la défaite pour que l'Irak remporte sa première victoire.

Il a souligné : les hommes de la résistance islamique irakienne se sont levés pour affronter la vague takfiriste qui était sur le point de renverser Bagdad, la capitale.

Le porte-parole de la résistance irakienne a ajouté : après l'émission de la fatwa de l'autorité religieuse, le rôle des groupes de résistance a été de garantir le succès de la fatwa en formant un grand nombre de volontaires.

Il a précisé : les forces américaines sont revenues en Irak sous prétexte de lutter contre le terrorisme. La résistance a réussi à développer ses armes pour faire face à la deuxième occupation de l'Irak par l'Amérique.

Al-Husseini a souligné : les occupants américains ont ciblé les positions du Hachd al-Chaabi lors de la guerre de soutien à Gaza et de l'agression contre l'Iran.

Le porte-parole de la résistance irakienne a précisé : la résistance irakienne est la même résistance qui a pris les armes contre les occupants et a porté le fardeau. Aucun calendrier ou accord proposé par quelque partie étatique ou politique que ce soit n'est contraignant.

Il a ajouté : l'arme de la résistance restera une amanate entre les mains de nos moujahidines.