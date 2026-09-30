CENTCOM : les opérations de la coalition américaine se poursuivront depuis la Jordanie

Selon le rapport de l'agence de presse ABNA, Brad Cooper, commandant du Commandement central américain connu sous le nom de CENTCOM, a annoncé qu'avec la remise de la responsabilité principale de la sécurité de l'Irak au gouvernement de ce pays et aux forces irakiennes, les forces américaines et la coalition stationnées dans la région resteront prêtes à faire face à ce qu'il a appelé la menace de Daech.

Selon ce rapport, le quartier général de ce qu'on appelle « l'opération Inherent Resolve », qui a été formé dans le but de faire face à Daech, est maintenant stationné en Jordanie et poursuit ses activités depuis ce pays.

Auparavant, le Pentagone avait annoncé que les États-Unis et leurs alliés au sein de la coalition internationale avaient officiellement terminé l'opération dite « Inherent Resolve » en Irak.

Le Pentagone a ajouté qu'avec la fin de cette opération, la mission de la coalition internationale dirigée par les États-Unis est transférée aux efforts de sécurité sous la direction de l'Irak, et ces efforts soutiennent les relations de sécurité bilatérales entre Washington et Bagdad.

Le 18 janvier 2026, le Comité militaire suprême irakien a annoncé la fin de la mission de la coalition et l'achèvement de l'évacuation des bases et des quartiers généraux de commandement dans les régions fédérales des conseillers de la coalition, y compris la base d'Ain al-Assad et le quartier général du commandement des opérations conjointes. Cela se produit alors que le soutien logistique aux opérations en Syrie se poursuit via une base aérienne à Erbil.