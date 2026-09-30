Affirmation d'« Axios » sur une possible décision américaine contre l'Iran après les élections

Selon le rapport de l'agence de presse ABNA citant « Axios », ce site d'information américain, dans une série de reportages à l'approche menaçante, a affirmé que Trump pourrait, après les élections, ordonner une vaste opération militaire contre l'Iran.

Ce média a également, dans une affirmation, remis en question le processus de progrès dans les négociations et a affirmé que Washington n'a pas la capacité d'accepter les demandes de la partie iranienne.

Axios, citant ses sources informées, a affirmé que l'équipe de négociation iranienne avait souligné que tant que l'Amérique ne respecterait pas ses engagements (retour au mémorandum d'entente), Téhéran n'accorderait aucune concession.

Cela se produit alors que les observateurs politiques évaluent la publication de tels reportages à la veille des élections comme faisant partie de la guerre psychologique et des pressions politiques des courants radicaux en Amérique pour influencer le processus des négociations et exercer un chantage.