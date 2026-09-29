Selon le reportage de l'agence de presse Mehr citant RIA Novosti, « Kirill Dmitriev », représentant spécial du président russe pour les investissements et la coopération économique avec les pays étrangers, a déclaré que la crise sur le marché du carburant diesel en Angleterre est le résultat direct des politiques bellicistes poursuivies par les bureaucrates anglais.

Dans un message sur le réseau social X, il a écrit : « La crise du diesel en Angleterre est le résultat direct de la politique belliciste des bureaucrates anglais. Ils aiment se tirer une balle dans les deux pieds et détruire la civilisation occidentale. »

Les déclarations de Dmitriev ont été faites après que le prix du diesel en Angleterre a atteint un nouveau record historique. La société de services automobiles « RAC » a annoncé que le prix moyen du diesel dans ce pays a atteint 199,18 pence par litre.

Selon les rapports récents, la hausse des prix du carburant en Angleterre est associée aux perturbations mondiales de l'approvisionnement énergétique, aux développements au Moyen-Orient et à la réduction de la capacité de raffinage de ce pays. Reuters a également rapporté que le prix du diesel en Angleterre, sous l'influence de la crise énergétique causée par l'agression contre le territoire de l'Iran, a atteint un nouveau record.