Selon le reportage de l'agence de presse Abna citant Al-Mayadeen, le porte-parole du commandant en chef des forces armées irakiennes a souligné que le processus de retrait des forces américaines et des militaires de la coalition internationale de ce pays sera achevé et prendra fin le 30 septembre de cette année.

Le ministère de la Guerre des États-Unis, connu sous le nom de Pentagone, avait annoncé en juillet dernier que la mission militaire de la coalition internationale en Irak prendrait fin à la fin du mois de septembre. Cette mesure est prise sur la base du calendrier convenu entre Bagdad et Washington.

Pete Hegseth, le ministre de la Guerre des États-Unis, au quartier général du Pentagone, a rencontré Ali al-Zaidi, le Premier ministre de l'Irak, et a consulté au sujet de la fin de la mission de la coalition internationale.

Auparavant, Haidar al-Aboudi, le porte-parole du gouvernement irakien, avait également annoncé que des propositions concernant la prolongation de la présence de militaires étrangers dans ce pays avaient été présentées, mais le gouvernement irakien s'est opposé à ces propositions.