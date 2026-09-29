Irak : L'établissement de vols iraniens vers Najaf est d'un mois

Selon le reportage de l'agence de presse Abna citant l'agence de presse officielle irakienne, la compagnie aérienne irakienne a annoncé hier soir dans les médias la reprise de ses vols vers les aéroports iraniens via l'aéroport de Najaf. Auparavant, une source informée avait annoncé que le gouvernement de Donald Trump, président des États-Unis, examinait l'octroi d'une exemption limitée au programme de sanctions imposées à l'Iran afin de permettre la possibilité d'effectuer des vols pour les musulmans chiites pour des pèlerinages religieux entre l'Iran et l'Irak.

Cette source, qui participe à ces négociations, a indiqué que cette exemption de la part du ministère américain du Trésor permet à la compagnie aérienne irakienne d'effectuer pendant un mois des vols à destination et en provenance de la ville de Najaf, avec la possibilité qu'à l'avenir une exemption plus longue soit approuvée.

Auparavant, Yaser Abdul-Zahra Hajjaj, ambassadeur d'Irak en Iran, avait déclaré que l'aéroport de Najaf, quelques jours après l'annonce de sa fermeture en raison des lourdes sanctions américaines contre Téhéran, ouvrirait ses portes aux vols iraniens dans les 24 heures.

L'agence de presse officielle irakienne (WAA) a écrit, citant l'ambassadeur, que le gouvernement irakien et en particulier M. Ali al-Zaidi, le Premier ministre, entreprend des efforts continus pour reprendre les vols aériens entre les deux pays voisins, l'Irak et l'Iran.

Il a ajouté qu'aucune décision n'a été prise par le gouvernement d'arrêter les vols avec l'Iran, mais que des sociétés étrangères de services au sol, par crainte des sanctions américaines, ont refusé de fournir leurs services.

L'imposition de nouvelles sanctions américaines contre 27 compagnies aériennes iraniennes et l'imposition de restrictions aux vols de l'Iran vers certains pays ont entraîné un processus d'arrêt et de perturbation des vols étrangers de l'Iran ces derniers jours. Ce problème s'est particulièrement manifesté dans les vols de l'Iran vers les pays voisins et la région.