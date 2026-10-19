Proposition d'Al-Azhar d'Égypte de former immédiatement un comité de médiation dans la région

Selon un rapport de l'agence de presse Abna citant Al-Mayadeen, Ahmad al-Tayyib, cheikh d'Al-Azhar d'Égypte, s'est adressé hier aux frères des pays arabes et islamiques, les appelant à prêter attention à l'esprit de fraternité et aux liens religieux et de sang, ainsi qu'à emprunter la voie de la sagesse et le langage du dialogue.

Il a souligné la nécessité de l'arrêt immédiat de toutes les actions belliqueuses qui visent la vie des innocents.

Al-Tayyib a précisé qu'il propose la formation immédiate d'un comité de médiation avec la participation des sages de la Oumma islamique pour mettre fin aux différends au sein de la Oumma et renforcer la puissance et la souveraineté des pays arabes.

Il a souligné sa disponibilité à soutenir ce comité et a déclaré qu'il est sûr que toutes les parties disposent de la sagesse nécessaire et peuvent mettre de côté les différends et mettre fin aux conflits dans la région.

Cette demande d'Al-Azhar intervient en même temps que les mouvements de l'Égypte pour envoyer des forces en Arabie saoudite dans le but de contrer les opérations des forces armées du Yémen.