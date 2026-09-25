Europe : nous pourrions avoir un hiver difficile devant nous

Selon un rapport de l'agence de presse ABNA, « Dan Jørgensen », commissaire à l'énergie et au logement de l'Union européenne, a déclaré dans une interview au journal « Financial Times » que cette union pourrait être confrontée à son pire hiver depuis 2022 ; une situation causée par des prix de l'énergie sans précédent et des problèmes potentiels d'approvisionnement de la part des États-Unis.

Il a ensuite demandé à Donald Trump, président des États-Unis, d'assurer la poursuite du libre flux des ressources énergétiques autant que possible ; une action qui, selon lui, bénéficierait aux deux parties, à savoir l'Union européenne et les États-Unis.

Ce responsable européen a ajouté que même en cas de poursuite du processus d'approvisionnement énergétique, l'Europe pourrait encore avoir un hiver difficile devant elle.

Ce journal a rapporté que le prix du diesel en Europe a atteint un niveau proche de son record historique.

En outre, les déclarations de Trump cette semaine concernant son intention de soutenir l'interdiction des exportations de diesel américain ont provoqué des turbulences sur le marché. Les traders estiment que si une telle mesure était mise en œuvre, ses conséquences pour l'Europe seraient catastrophiques, car les États-Unis sont considérés comme l'un des fournisseurs clés d'énergie pour cette région.

Selon Jørgensen, la Commission européenne examine diverses mesures pour réduire les prix de l'énergie. Cette action est en partie une réaction à la récente demande d'Emmanuel Macron, président de la France, de reporter les exigences plus strictes concernant les importations de méthane et d'assouplir les réglementations relatives au raffinage du carburant.

L'Agence France-Presse (AFP) avait précédemment rapporté, citant les données de la Commission européenne, que le prix du diesel en Europe avait atteint un record sans précédent de 2,23 euros par litre.