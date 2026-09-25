Analyste sioniste : le discours de Netanyahou a été le cimetière du plan de normalisation

Selon un rapport de l'agence de presse ABNA citant Arabi 21, Ariel Cohen, chercheur sioniste du Centre eurasien affilié au Conseil atlantique, a déclaré que les efforts visant à normaliser les relations du régime sioniste avec les pays de la région après le discours de Benjamin Netanyahou, premier ministre de ce régime, à l'ONU « sont complètement terminés ».

Cohen a déclaré que Netanyahou a échoué à utiliser la tribune de l'ONU pour communiquer avec les pays arabes et d'autres pays de la région et tenter d'améliorer les relations.

Il a ajouté : Il semble que tous les efforts de normalisation des relations soient maintenant terminés ; parce que Netanyahou a adopté une position hostile qui a englobé non seulement les pays de la région, mais aussi des pays qui, comme l'Angleterre et la France, étaient jusqu'à récemment des alliés d'Israël.

En même temps que le début du discours de Netanyahou jeudi, les délégations de dizaines de pays ont quitté la salle de l'Assemblée générale des Nations Unies à New York ; une scène qui s'est répétée pour la deuxième année consécutive. Les images de la salle montraient qu'un grand nombre de délégations ont quitté leurs places avant le début du discours de Netanyahou. Cette sortie était accompagnée de slogans et de protestations, et d'autres images montraient également de vastes parties de la salle vides pendant son discours.

Netanyahou a vivement critiqué la France et la Grande-Bretagne pour leurs positions sur l'attaque violente contre la bande de Gaza et a déclaré : Il est surprenant que certains de ceux qui nous accusent de colonialisme soient en Angleterre et en France. Je leur dis : ça suffit ; ne mentez pas, vous avez colonisé le monde.