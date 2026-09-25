Selon un rapport de l'agence de presse ABNA, le journal américain Los Angeles Times a écrit que Donald Trump est confronté à une forte diminution de son influence politique. Cette influence diminue jour après jour parmi une grande majorité d'Américains, y compris un nombre croissant de républicains et de dirigeants étrangers ; au point qu'il est devenu « un personnage de dessin animé qui publie constamment des contenus satiriques sur les réseaux sociaux » ou se exhibe devant des caméras dont le nombre diminue jour après jour.

Ce journal a ajouté que la semaine dernière a été témoin d'une série de défaites pour Trump ; cependant les diplomates se sont tus en même temps que son discours annuel à l'ONU. Durant cette même période, la Réserve fédérale (banque centrale américaine) a augmenté le taux d'intérêt pour faire face à l'inflation causée par ses tarifs douaniers.

Ce journal a signalé l'intensification du mécontentement sur la scène intérieure américaine au sein du Parti républicain et a écrit que Maria Elvira Salazar, représentante de l'État de Floride, a accusé Trump d'excès dans les politiques d'immigration et de déception des partisans latinos. De même, les candidats républicains au Sénat dans les États de l'Iowa et du Michigan ont demandé la fin de sa guerre infructueuse contre l'Iran.

Ce journal a ajouté que les derniers sondages montrent une baisse sans précédent de la popularité de Trump ; un sondage de la chaîne « CNN » montre que deux tiers des Américains sont mécontents de la performance de Trump et estiment que Washington échoue dans la guerre contre l'Iran, tandis qu'un sondage de la chaîne « Fox News » a révélé que deux tiers des électeurs croient qu'il a aggravé la situation économique.