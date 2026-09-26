Protestation des Irakiens pour condamner la restriction des vols iraniens

Selon un rapport de l'agence de presse Abna citant Al-Mayadeen, les habitants des provinces de Bassora et de Bagdad ont protesté cet après-midi en organisant des rassemblements populaires contre les décisions liées à la restriction des vols entre l'Irak et l'Iran.

Les organisateurs de ces rassemblements ont décrit les actions récentes comme conformes aux exigences des États-Unis et allant dans le sens des sanctions américaines contre la République islamique d'Iran, et ont demandé au gouvernement irakien de s'opposer à ces décisions.

Ces protestations se sont intensifiées alors que certaines personnalités politiques irakiennes ont également réagi à ces restrictions.

Dans ce contexte, les députés du parlement de Bassora, tout en annonçant le début du processus de collecte de signatures pour la tenue d'une session d'urgence au parlement, ont demandé la présence du Premier ministre, du ministre des Transports et du chef de l'Organisation de l'aviation civile.

La foule de manifestants présente au centre de Bagdad a également scandé : « Si vous ne pouvez pas atteindre Mossoul, laissez-le se battre avec nous ! » La foule au centre de Bagdad, dans un rassemblement avec des slogans tels que « Non, non au blocus ! », a rejeté l'interdiction de vol avec la République islamique et a condamné les décisions gouvernementales qui vont dans le sens de la pression américaine.