Les derniers mouvements des militaires israéliens dans le sud de la Syrie

Selon un rapport de l’agence de presse ABNA citant Al-Akhbariya, des sources syriennes ont fait état de nouveaux mouvements du régime israélien dans le sud de la Syrie.

Les militaires israéliens ont poursuivi leur infiltration dans les zones rurales de la province de Quneitra ; des actions menées dans le cadre de l’escalade militaire et de la violation continue de la souveraineté syrienne, accompagnées de l’imposition de restrictions et de mesures contre les Syriens.

L’Observatoire syrien des droits de l’homme a rapporté sur son site Internet qu’une patrouille militaire dépendant de l’armée du régime israélien est entrée dans le village de « Oumm al-Azam » dans la banlieue de Quneitra et a établi un poste de contrôle militaire temporaire.

Les forces de cette patrouille ont arrêté des civils et des passants et les ont soumis à des inspections et à des contrôles, ce qui a accru les tensions et l’inquiétude parmi les habitants de la région.

Ces actions sont menées dans le cadre d’infiltrations et de mouvements militaires répétés des militaires israéliens dans différentes zones de la banlieue de Quneitra et coïncident avec le durcissement des restrictions sur la circulation des citoyens et l’installation de postes de contrôle sur le terrain.

Il convient de noter que le régime israélien, depuis la chute de l’ancien régime syrien, a mené des attaques de grande envergure contre la Syrie et, il y a quelque temps, a également bombardé des zones de Damas sous prétexte de soutenir les Druzes.

Depuis la chute du régime de Bachar al-Assad, l’armée de ce régime, en franchissant la ligne de démarcation entre la zone occupée du Golan et la Syrie, a poursuivi l’occupation de zones proches du Golan dans les provinces de Daraa et de Quneitra.

Hier, al-Joulani, dans un discours devant l’Assemblée générale des Nations Unies, a déclaré : Israël a agressé la Syrie sans retenue et a mené près de 500 frappes aériennes et d’artillerie et plus de 1200 incursions terrestres. Le plateau du Golan restera toujours territoire syrien. Nous rejetons les efforts d’Israël pour imposer la politique du fait accompli. Nous rejetons les efforts d’Israël pour imposer la politique du fait accompli sur le plateau du Golan.