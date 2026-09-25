Démission de 28 pour cent des officiers sionistes après l'arrivée au pouvoir de « Ben-Gvir »

Selon un rapport de l'agence de presse ABNA citant l'agence de presse Anadolu, le journal sioniste « Haaretz » a rapporté que depuis la nomination d'« Itamar Ben-Gvir » au poste de ministre de la Sécurité intérieure des occupants de Jérusalem en décembre 2022, 28 pour cent des officiers de police de ce régime ont démissionné.

Ce journal a annoncé que ces statistiques ont été présentées lors de réunions à huis clos axées sur le problème du manque de personnel dans les forces de police du régime israélien.

Selon Haaretz, ces données indiquent également une augmentation du recrutement dans la police pendant le mandat de Ben-Gvir ; cependant, plus d'un quart des nouvelles forces ont été affectées à la « police des frontières » ou à l'entité connue sous le nom de garde intérieure qui opère sous la supervision du ministère de la Sécurité intérieure de ce régime.

Selon ce rapport, malgré les efforts de recrutement, il existe toujours une pénurie de plus de 2000 officiers dans les postes de police et le service de la circulation du régime israélien.