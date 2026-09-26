Pression des États-Unis sur les pays pour les amener à adhérer aux sanctions contre l'Iran

Selon un rapport de l'agence de presse Abna, le Wall Street Journal a rapporté que le gouvernement américain, en intensifiant la pression sur différents pays, tente de limiter les liens financiers, bancaires et de transport de l'Iran avec le monde et d'isoler Téhéran encore plus.

Un ancien responsable de la banque Citi qui travaille maintenant au ministère des Finances américain, lors d'un voyage secret dans plusieurs pays, a averti que la poursuite de la coopération avec l'Iran pourrait avoir des conséquences financières pour ces pays.

Selon ce rapport, le responsable américain a demandé aux pays d'arrêter les vols liés à l'Iran et de couper ou limiter les liens de leurs banques avec les institutions financières iraniennes. Washington utilise le levier de l'accès des pays au système financier américain pour faire pression sur les partenaires commerciaux de l'Iran.

Le Wall Street Journal écrit que cette campagne de pression a même ciblé des pays qui n'avaient pas auparavant la volonté de s'aligner complètement sur les sanctions américaines contre l'Iran. L'objectif du gouvernement Trump, en limitant les canaux bancaires, commerciaux et de transport, est de réduire les sources de revenus et l'accès de l'Iran à l'économie mondiale.

Ce journal a également rapporté que la pression des États-Unis s'est intensifiée dans une situation où la guerre entre l'Iran et les États-Unis et les restrictions imposées dans le détroit d'Ormuz ont affecté le commerce et le transport régionaux.