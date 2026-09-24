Pezeshkian : Personne ne peut détruire l’Iran ; notre pays a des racines dans l’histoire

Selon un rapport de l’agence de presse ABNA, Masoud Pezeshkian, en marge de la 81e Assemblée générale des Nations Unies, évoquant la présence de la délégation iranienne aux Nations Unies, a déclaré : Notre présence aux Nations Unies est une occasion de dialogue et d’interaction avec différents pays et une plateforme pour défendre les droits et les intérêts de la nation iranienne et exprimer les points de vue du pays sur les évolutions régionales et les questions internationales.

Il a ajouté : Le texte du discours préparé avant le voyage pour être présenté à l’Assemblée générale des Nations Unies a dû être révisé compte tenu du discours du président des États-Unis, et nous avons tenté, dans l’occasion offerte, d’exprimer plus explicitement les réalités concernant les actions des États-Unis contre la nation iranienne et d’autres pays du monde.

Pezeshkian a poursuivi : Certaines actions des États-Unis ne sont pas compatibles avec les lois internationales et les cadres humanitaires, et ce pays a suivi ces dernières années une approche fondée sur la force dans différentes parties du monde, dont nous avons vu des exemples au Venezuela, à Cuba et au Groenland.

Le président de notre pays, indiquant qu’une telle approche de la part des États-Unis a des précédents, a déclaré : Bien que les États-Unis aient toujours suivi une telle vision, nous avons rarement vu cette approche être exprimée aussi ouvertement et même qu’il soit question de la destruction d’un pays.

Il a souligné : L’Iran est un pays aux racines historiques et civilisationnelles profondes, et il ne peut pas être détruit. La nation iranienne, malgré toutes les pressions, est toujours présente sur la scène, et cette résistance mérite d’être appréciée. J’espère que les responsables pourront eux aussi être dignes face à ce peuple et ne pas avoir honte devant lui.

Pezeshkian a poursuivi : Sur la base des propos tenus par le président des États-Unis, il était nécessaire, dans l’enceinte des Nations Unies, dans la limite de l’occasion et du temps disponibles, de parler des actions des États-Unis ainsi que de l’action d’Israël dans la région.

Le président de la République islamique d’Iran, évoquant les évolutions régionales, a déclaré : Les actions d’Israël dans la région, en particulier à Gaza et au Liban, sont évaluées comme contraires aux normes et aux règles du droit international, et de nombreux rapports ont été publiés sur les pertes et les souffrances des civils.

Il a également ajouté, évoquant les opérations d’assassinat d’Israël : L’assassinat et le ciblage de personnes sont une approche dont nous avons aussi vu les effets en Iran. Ces dernières années, un certain nombre de scientifiques, commandants, responsables et citoyens iraniens ont perdu la vie dans des attaques et opérations terroristes.

Il a déclaré, évoquant la situation humanitaire à Gaza et au Liban : Voir les images et les rapports concernant la souffrance et le massacre de civils est douloureux pour tout être humain libre ; alors que nous voyons simultanément des affirmations sur l’humanité et les droits de l’homme être avancées par les Israéliens.

Pezeshkian a ensuite déclaré, évoquant la réaction de certains Iraniens de l’étranger aux évolutions régionales : Malheureusement, certains Iraniens de l’étranger se sont alignés sur certains courants dans cette question, tandis que ceux qui sont étrangers et non iraniens expriment leur sympathie aux victimes et à ceux qui ont perdu la vie.