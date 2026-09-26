Trump a rejeté la proposition de l'Iran d'ouvrir le détroit d'Ormuz !

Selon un rapport de l'agence de presse Abna citant l'agence de presse Al-Jazeera, Donald Trump, président des États-Unis, a affirmé aujourd'hui samedi, en répétant ses positions hostiles contre Téhéran : Je rejette la proposition de l'Iran.

Selon l'annonce de ce média, le président des États-Unis, bien qu'il ait l'expérience de l'échec de la « pression maximale » contre l'Iran lors de son premier mandat présidentiel, a affirmé : Je rejette tout accord dans lequel l'Iran, en raison des lourdes pertes subies, cherche à reprendre immédiatement le commerce !

Donald Trump, contrairement aux rapports officiels publiés selon lesquels le détroit d'Ormuz est fermé en raison de l'apparition de l'insécurité de son côté après l'agression illégale contre l'Iran, et aussi dans le but d'influencer les marchés de l'énergie, a affirmé : Nous obtenons une grande victoire et avons le contrôle total du détroit d'Ormuz. D'énormes quantités de pétrole passent par le détroit d'Ormuz, et hier soir 29 navires l'ont traversé !

Il, en tentant de se disculper de la création de la crise du carburant dans les pays occidentaux qui a eu lieu après que le détroit stratégique d'Ormuz soit devenu dangereux, a affirmé : L'Iran veut ouvrir immédiatement le détroit d'Ormuz, car il a subi de lourdes pertes ! L'Iran veut un accord, et j'aime aussi conclure des accords, mais cette proposition est inacceptable. Téhéran a subi des pertes en raison de la non-réception de fonds, alors que sa source de revenus est assurée par le détroit d'Ormuz. L'Iran, en fermant le détroit d'Ormuz, s'est mis dans une impasse, et nous avons imposé contre lui le blocus le plus sévère de l'histoire militaire. Nous avons créé un mur d'acier autour du détroit d'Ormuz, et l'Iran, à cause de ce blocus, n'a plus d'argent !

Trump, en réponse à la question d'un journaliste demandant « Voulez-vous seulement les médias qui vous soutiennent ? », a tenté de qualifier ainsi les médias qui divulguent son incompétence : Je veux des nouvelles vraies, pas des fausses nouvelles comme vous. J'aime la presse libre. Ce que je n'aime pas, c'est la fausse presse !