Erdogan : l'accord de La Mecque n'est pas dirigé contre l'Iran

Selon un rapport de l'agence de presse ABNA citant Russia Today, Recep Tayyip Erdogan, président de la Turquie, a souligné aujourd'hui vendredi lors d'une conférence de presse que l'accord de La Mecque pour la défense commune entre la Turquie, l'Arabie saoudite et le Pakistan n'est pas dirigé contre l'Iran, le régime sioniste ou tout autre pays.

Erdogan a déclaré : Il serait erroné de considérer l'accord de La Mecque pour la défense commune comme une coalition créée contre l'Iran, Israël ou toute autre tierce partie.

Il a ajouté : Cet accord reflète la responsabilité commune des trois pays de façonner un avenir plus sûr, plus pacifique et plus prospère.

Le président de la Turquie a déclaré qu'Ankara soutient depuis longtemps la résolution des problèmes régionaux par les pays de la région eux-mêmes. Il a souligné que cet accord a été conclu dans le but de renforcer la sécurité, d'augmenter le niveau de dissuasion et de garantir une stabilité à long terme.

Erdogan a noté : À ce stade, il n'est pas correct de parler d'une réponse militaire automatique de la Turquie à tout incident qui pourrait se produire en Irak, au Yémen ou ailleurs.

L'accord de La Mecque est fondé sur le droit à la légitime défense énoncé à l'article 51 de la Charte des Nations Unies et stipule que toute attaque armée contre l'un de ces trois pays est considérée comme une attaque contre toutes les parties ; tandis que la nature et le volume de l'aide seront déterminés sur la base de la demande du pays attaqué et de ses besoins.

Cette aide peut inclure des données de renseignement, un soutien logistique et des munitions. En fonction du niveau de menace, un soutien militaire plus large peut également être envisagé, à condition que les mécanismes politiques et militaires concernés déterminent la manière et la formule de l'aide par le biais de consultations et de coordination.