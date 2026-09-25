Al-Zaidi : la sécurité du Moyen-Orient est impossible sans une solution juste à la crise palestinienne

Selon un rapport de l'agence de presse ABNA citant Al Jazeera, Ali Faleh Al-Zaidi, Premier ministre irakien, a déclaré dans son discours devant l'Assemblée générale des Nations Unies que l'Irak cherche à exercer son influence en tant que puissance économique active dans la région et pont pour le dialogue et la coopération.

Al-Zaidi a poursuivi : Notre vision à ce stade est la restauration de l'autorité de la loi et le renforcement des institutions étatiques.

Il a souligné dans une partie de son discours que la sécurité du Moyen-Orient est impossible sans parvenir à une solution juste à la crise palestinienne.

Le Premier ministre irakien a noté : Nous sommes déterminés à ce que le gouvernement soit le seul décideur en matière de paix et de guerre et que l'arme reste entre les mains de ses institutions légales.

Al-Zaidi a déclaré qu'avec la fin de la mission de la coalition internationale en Irak, le gouvernement oriente ses relations avec les partenaires stratégiques vers la coopération économique et de développement.

Al-Zaidi a précisé dans son discours devant l'Assemblée générale des Nations Unies qu'il demande à toutes les parties de contrôler les frontières, de combler les lacunes et d'empêcher la formation de plateformes alimentant l'extrémisme.