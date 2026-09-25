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Déclaration de Yahya Sari sur l'agression de l'Arabie saoudite contre le Yémen

25 septembre 2026 - 21:26
Code d'info: 1869901
Source: ABNA
Déclaration de Yahya Sari sur l'agression de l'Arabie saoudite contre le Yémen

Le porte-parole des forces armées du Yémen a annoncé que les agresseurs saoudiens ont mené au cours des dernières 24 heures 14 raids aériens et attaques de missiles contre le Yémen.

Selon un rapport de l'agence de presse ABNA citant Al-Masirah, Yahya Sari, le porte-parole des forces armées du Yémen, a annoncé que les avions de combat saoudiens ont mené au cours des dernières 24 heures 14 raids aériens et attaques de missiles contre différentes régions du Yémen.

Le porte-parole des forces armées a précisé que les attaques de l'ennemi saoudien ont été menées en utilisant des avions de combat « F-15 » et « Typhoon » depuis les bases de « Khamis Mushait » et « Taëf », et une agression de missiles depuis « Najran ».

Selon ce rapport, Sari a déclaré que les attaques et bombardements de l'ennemi saoudien au cours des dernières 24 heures ont ciblé les provinces de Taëz, Amran, Marib et Saada.

Le porte-parole des forces armées a déclaré que le total des attaques agressives de l'ennemi saoudien depuis le début de l'escalade des tensions a atteint 1032 raids aériens et attaques de missiles.

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