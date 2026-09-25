Déclaration de Yahya Sari sur l'agression de l'Arabie saoudite contre le Yémen

Selon un rapport de l'agence de presse ABNA citant Al-Masirah, Yahya Sari, le porte-parole des forces armées du Yémen, a annoncé que les avions de combat saoudiens ont mené au cours des dernières 24 heures 14 raids aériens et attaques de missiles contre différentes régions du Yémen.

Le porte-parole des forces armées a précisé que les attaques de l'ennemi saoudien ont été menées en utilisant des avions de combat « F-15 » et « Typhoon » depuis les bases de « Khamis Mushait » et « Taëf », et une agression de missiles depuis « Najran ».

Selon ce rapport, Sari a déclaré que les attaques et bombardements de l'ennemi saoudien au cours des dernières 24 heures ont ciblé les provinces de Taëz, Amran, Marib et Saada.

Le porte-parole des forces armées a déclaré que le total des attaques agressives de l'ennemi saoudien depuis le début de l'escalade des tensions a atteint 1032 raids aériens et attaques de missiles.