Aref : L'Amérique recourt à des intermédiaires pour négocier avec l'Iran

Selon le rapport de l'agence de presse Mehr, Mohammad-Reza Aref, lors de la réunion d'aujourd'hui (premier Mehr) du cabinet, en félicitant la Journée nationale du drapeau, a déclaré : le drapeau est le symbole de la civilisation et de la culture glorieuse de l'Iran et le symbole de l'unité, de la cohésion et de la solidarité nationales. L'effet de l'unité autour du drapeau, nous l'observons au front de la rue, où des personnes de toutes les couches, groupes, ethnies, ainsi que diverses personnalités sont présentes autour du drapeau et protègent ce front.

Le premier vice-président, en indiquant la résistance et la fermeté du peuple iranien malgré tous les comportements brutaux du système de domination, a de nouveau souligné : le président lors de son voyage à New York aura le dessus, et nous lui souhaitons santé et succès dans ce voyage.

Aref a poursuivi, en indiquant l'importance du voyage du président à New York pour participer à l'Assemblée générale des Nations Unies, a déclaré : le président est parti pour New York avec les mains pleines, et dans le discours de l'Assemblée générale des Nations Unies aussi il aura le dessus et prouvera au monde l'autorité et l'excellence du pays, et donnera une réponse aux comportements brutaux et aux sanctions injustes de l'ennemi.