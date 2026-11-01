Gargash nous ne voulons pas assister à un nouveau cycle de confrontation

Selon l'agence de presse Abna citant Sky News Anwar Gargash conseiller diplomatique du président des Émirats arabes unis a exprimé dimanche l'espoir qu'une ouverture diplomatique soit réalisée concernant la guerre au Moyen-Orient

Gargash lors de la réunion annuelle du dialogue de Manama dans la capitale du Bahreïn a déclaré nous espérons qu'une ouverture diplomatique sera réalisée nous ne voulons pas assister à un autre cycle de confrontation Cependant comme nous l'avons montré lors d'occasions précédentes nous sommes prêts au pire scénario

Le conseiller diplomatique du président des Émirats arabes unis a affirmé que la confiance envers l'Iran a été ébranlée la circulation dans le détroit d'Ormuz doit revenir à la situation d'avant le 28 février

Il a ajouté que la sécurité des pays membres du Conseil de coopération du Golfe est liée les unes aux autres et tout ce qui affecte l'un de ces pays affectera également les Émirats arabes unis