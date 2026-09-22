Araghtchi : Notre objectif le plus important à New York est de défendre la légitimité du peuple iranien

Selon l'agence de presse ABNA, Seyed Abbas Araghtchi, lundi soir heure locale, lors d'une rencontre avec les journalistes iraniens à New York, a déclaré : « Ce voyage a lieu après la guerre injuste qui a été menée contre nous par l'Amérique et le régime sioniste et les développements qui ont suivi et, en réalité, dans une situation qui continue de perdurer comme une situation de guerre. »

Il a précisé : « En premier lieu, il est naturel que notre objectif le plus important soit la présence sur une grande tribune internationale pour défendre la légitimité, les droits et les intérêts du peuple iranien. »

Araghtchi a ajouté : « L'ONU est la plus grande tribune internationale. Dans quelle mesure elle a réussi à atteindre ses objectifs d'établissement de la paix, de la sécurité et de la justice est un débat ; le fait qu'elle mette en tout cas à la disposition des pays une tribune pour faire entendre leurs positions et leurs paroles aux oreilles du monde est un autre débat, et la seconde partie est très importante pour nous, et chaque année, cette opportunité a été utilisée pour exprimer les positions légitimes de la République islamique d'Iran et nos positions connues et pour défendre les droits du peuple iranien. »

Le ministre des Affaires étrangères de notre pays a déclaré : « Cette année, après la guerre qui a eu lieu, il est naturel que cette tribune soit un lieu pour exprimer l'oppression du peuple iranien, des martyrs iraniens, des martyrs de l'école de Minab et, à leur tête, de notre chef et guide martyr. »

Araghtchi a ajouté : « Le président (Massoud Pezeshkian) l'année dernière a utilisé cette opportunité pour exprimer les crimes qui ont été commis dans la guerre de 12 jours, et cette année, il est naturel que nous soyons dans une situation plus importante. »