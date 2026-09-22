Rentrée scolaire et universitaire : Seyyed Mojtaba Hosseini Khamenei appelle les jeunes à conquérir les sommets du savoir

Agence de presse internationale AhlulBayt (ABNA) : À l’occasion de l’ouverture de la nouvelle année scolaire et universitaire, l’Ayatollah Seyyed Mojtaba Hosseini Khamenei a publié un message dans lequel il a présenté les écoles et les universités comme des maisons du savoir, de la littérature, de la vitalité et de l’espoir, appelant les élèves et les étudiants à se préparer à jouer leur rôle dans l’avenir de l’Iran islamique.

Le texte de son message est le suivant :

Bismillāh al-Rahmān al-Rahīm

« Dieu élèvera en degrés ceux d’entre vous qui ont cru et ceux qui ont reçu le savoir. »

L’aube de la nouvelle année scolaire et la réouverture des maisons du savoir et de la littérature que sont les écoles et les universités annoncent la vitalité, l’espoir et la marche accélérée de la nation vers un avenir lumineux et glorieux. Un avenir dont la réalisation repose entre les mains puissantes des chers enfants de l’Iran et de ceux qui ont été formés à l’école de l’islam et de la Révolution islamique. C’est cette même génération à laquelle le Grand Khomeini et le vénérable Khamenei, que Dieu élève au plus haut rang, ont à maintes reprises exprimé leur espoir.

Alors que s’ouvre la porte d’une nouvelle année scolaire à l’immense foule des élèves et des étudiants, et que les chercheurs de science et de sagesse entament, avec l’espoir de la réussite divine, une nouvelle étape dans l’acquisition des connaissances, du savoir et des compétences, il convient, à l’unisson avec les mères et les pères endeuillés, de rendre une nouvelle fois hommage à la mémoire des élèves tombés en martyrs lors de la récente guerre imposée. Cette année, les journées chargées de souvenirs du début de l’année scolaire raviveront en nous la douleur de la séparation d’avec nos enfants partis. Dans les écoles et les universités, l’absence de certains étudiants, professeurs et enseignants se fera sentir, et cette tristesse guidera nos esprits vers la compréhension juste de la confrontation entre le bien et le mal et de la guerre entre la vérité et le faux.

La responsabilité qui incombe aujourd’hui aux élèves et aux étudiants est de s’efforcer de se munir de science et de piété, d’espoir et de morale, de connaissance et de capacité, et de dissiper les voiles de l’ignorance et des ténèbres, afin que, lorsqu’ils auront franchi les frontières du savoir et conquis ses sommets porteurs de progrès, ils puissent accomplir leur mission historique dans la voie de l’élévation de l’Iran islamique. Cette tâche s’accomplit dans un lieu qui est considéré comme leur deuxième maison.

C’est pourquoi je m’adresse à ces chers jeunes en leur disant qu’il est nécessaire de toujours préserver au mieux ses limites et sa dignité, et d’en faire un foyer du progrès de leur patrie en élevant autant que possible leur niveau de conscience et de discernement et en améliorant leurs comportements et leurs manières d’être.

Profitez au maximum des quelques années que vous passerez dans ce refuge du savoir, de la littérature, de la vitalité et de l’espoir pour vous perfectionner davantage ; perfectionnement dans l’élément le plus important de la vie humaine, à savoir la relation avec le Créateur Très-Haut, perfectionnement dans les relations avec vos semblables, vos compatriotes et votre famille, et perfectionnement dans l’acquisition des connaissances et des différents types de compétences.

Durant cette période, exercez-vous à penser correctement et à faire preuve d’initiative, et soyez toujours les gardiens des racines de votre identité nationale, de votre dignité et de votre indépendance culturelle, de votre langue maternelle, du drapeau sacré du système islamique et de ses autres symboles. Bientôt viendra le moment où vous trouverez votre rôle approprié au sein de la société ; alors, en l’accomplissant de la meilleure manière, vous ferez honneur à vous-mêmes et à votre pays.

Aujourd’hui, à une époque où la barbarie du système de domination, notamment du gouvernement criminel des États-Unis et du régime sioniste factice, fait rage, la puissance issue du savoir, accompagnée de piété et de morale, constitue un bouclier d’acier et une épée tranchante qui empêchent leurs mains agressives de s’en prendre à l’humanité.

Aujourd’hui, vous assistez à des cours dans lesquels des générations qui, peu avant vous, étaient assises sur ces bancs chers et familiers, créent désormais, sur les différents fronts de la défense de la patrie et de l’honneur pour l’Iran islamique, dignité et puissance. Ils seront vos modèles et vos guides, tout comme, avant eux, se trouvaient dans ces mêmes classes des personnes qui sont considérées comme des modèles de sacrifice, des symboles de la grandeur du pays et des figures emblématiques de noblesse et de générosité.

Un dernier mot concerne les enseignants et les professeurs. Nous sommes tous redevables à nos enseignants, à chaque étape de notre parcours scolaire. Cette chère et appréciée catégorie, qui est souvent confrontée aux sentiments les plus sincères de ses élèves, mérite d’être honorée par tous dans les différentes assemblées et à diverses occasions.

La dignité et la sobriété que l’on observe généralement chez eux ne sauraient convaincre les responsables de la situation actuelle de leurs conditions de vie, et, si Dieu le veut, grâce à une planification avisée, ils déploieront des efforts efficaces pour les améliorer ; d’autant plus que cette question dépasse l’accomplissement d’un devoir légal et constitue une affaire qui vient du cœur.

Que le salut, la miséricorde et les bénédictions de Dieu soient sur les professeurs, les enseignants, les étudiants et les élèves tombés en martyrs lors de la troisième guerre imposée, et à leur tête notre sage Guide et illustre éducateur martyr, que Dieu élève au plus haut rang, qui avait une grande part dans l’accélération remarquable du développement scientifique dans le pays ; et que soient remerciés tous les éducateurs, enseignants et professeurs dans les domaines du savoir, de la science et de la religion ; et félicitations et bienvenue à chacun des élèves et des étudiants de la nation iranienne, à qui nous souhaitons une heureuse destinée ; avec l’espoir que, par la prière bénie de notre Maître, que Dieu hâte sa noble réapparition, ils connaissent toujours plus de succès dans l’atteinte des sommets du savoir, de la littérature et du progrès, si Dieu le veut.

Seyyed Mojtaba Hosseini Khamenei

31 Shahrivar 1405

Fin/229