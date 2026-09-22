Wilkerson : les missiles et drones iraniens bouleversent l’équilibre face aux forces américaines

Agence de presse internationale AhlulBayt (ABNA) :

L’ordre sécuritaire que Washington avait cherché pendant des décennies à imposer dans la région de l’Asie du Sud-Ouest se trouve désormais confronté à une impasse stratégique face à l’émergence d’une nouvelle capacité de dissuasion iranienne. Selon Lawrence Wilkerson, le succès de l’Iran dans la neutralisation d’armements navals américains illustre une évolution technologique allant de la domination navale traditionnelle vers une nouvelle ère caractérisée notamment par les drones et les missiles balistiques.

Le colonel américain à la retraite et ancien chef de cabinet de Colin Powell, alors secrétaire d’État américain, a accordé un entretien à l’Agence de presse AhlulBayt (ABNA), au cours duquel il a été interrogé sur les récents succès iraniens contre des bâtiments américains et sur la question de savoir si l’immunité dont bénéficiaient traditionnellement les groupes aéronavals dans le golfe Persique avait désormais pris fin.

Une impasse stratégique autour des voies maritimes

Lawrence Wilkerson a déclaré que l’objectif actuel des États-Unis était de maintenir ouvertes et opérationnelles les voies maritimes stratégiques telles que le détroit d’Ormuz et Bab el-Mandeb. Il a toutefois estimé que cette situation n’était toujours pas réalisée et qu’aucun signe concret ne permettait d’envisager sa réalisation dans un avenir proche.

Selon lui, la situation actuelle peut être décrite comme « une impasse extrêmement coûteuse », voire comme « un échec impérialiste ». Il a également estimé que les missiles balistiques utilisés par l’Iran disposent du potentiel nécessaire pour accélérer une évolution plus large du rapport de force entre puissance terrestre et puissance maritime, une confrontation dont les racines historiques remontent, selon lui, à au moins trois mille ans.

Missiles et drones face aux porte-avions

Wilkerson a rejeté certaines analyses selon lesquelles l’Ukraine aurait, grâce à ses drones, pratiquement neutralisé la marine russe et contraint ses bâtiments à regagner les ports. Il a expliqué qu’une telle lecture témoignait d’une compréhension insuffisante de la nature respective des puissances terrestre et maritime, soulignant que la Russie dispose d’un certain degré de supériorité locale dans les deux domaines.

Concernant spécifiquement les porte-avions, il a affirmé que l’apparition de missiles à grande vitesse et de drones avancés dans l’espace aérien avait profondément modifié leur rôle militaire.

Selon lui, dès qu’un premier porte-avions serait coulé, l’aura de puissance qui entoure ces bâtiments serait considérablement réduite, tandis que des milliards de dollars d’investissements américains seraient également perdus.

Il a résumé son analyse en affirmant que la confrontation entre puissance terrestre et puissance maritime était de nouveau à l’œuvre et que, jusqu’à présent, la puissance terrestre avait pris l’avantage.

Wilkerson a par ailleurs cité la Chine comme exemple d’une puissance terrestre disposant également d’importantes capacités maritimes. Il a notamment évoqué sa flotte de pêche hauturière, affirmant que certains de ses navires présentent, dans certains domaines d’efficacité, des caractéristiques comparables à celles de bâtiments militaires américains.

Le « piège cognitif » de Washington

Interrogé sur une éventuelle erreur de calcul des services de renseignement américains, notamment sur la possibilité que Washington surestime ses propres capacités technologiques tout en sous-estimant systématiquement les capacités d’adaptation et de production militaire de l’Iran, Wilkerson a répondu par l’affirmative.

Il a notamment renvoyé à l’ouvrage de Philip Knightley publié en 1986 sous le titre The Second Oldest Profession: Spies and Spying in the Twentieth Century. Selon lui, bien que ce livre couvre principalement la période allant du début du XXe siècle jusqu’au premier mandat de Ronald Reagan et une grande partie de la guerre froide, son analyse demeure pertinente pour comprendre la situation actuelle.

Wilkerson a estimé que les phénomènes décrits par Knightley étaient aujourd’hui encore plus visibles. Après la fin de la guerre froide, a-t-il expliqué, les principales structures de renseignement ont dû identifier de nouveaux adversaires et de nouvelles sources d’activité.

Il a cité notamment la CIA, la National Security Agency, le MI6, le Government Communications Headquarters et le Mossad.

Selon Wilkerson, ces organismes accorderaient moins d’importance à la production de renseignements stratégiques destinés aux décideurs qu’à la planification et à l’exécution d’opérations clandestines visant à nuire aux adversaires, à les discréditer ou à les affaiblir.

Il a également affirmé que lorsque le renseignement stratégique parvenait à ses destinataires, il était souvent moins précis ou moins opportun que les informations produites dans le cadre des opérations clandestines, en raison des ressources humaines et budgétaires limitées qui lui seraient consacrées.

D’« Earnest Will » à la guerre de 2026

Interrogé sur la stratégie américaine consistant à s’appuyer sur les instruments économiques pour provoquer un effondrement interne ou une retraite stratégique de l’Iran, et sur la question de savoir si la poursuite des attaques iraniennes démontrait une résilience stratégique capable de modifier le rapport coût-bénéfice pour Washington, Wilkerson a répondu par l’affirmative.

Il a également estimé que l’Iran avait révélé, selon son analyse, les limites des prétentions de l’« empire américain ».

Revenant sur les opérations « Earnest Will » et « Praying Mantis » menées par les États-Unis en 1987 et 1988, à la fin de la guerre Iran-Irak, il a rappelé qu’à cette époque les États-Unis se trouvaient au sommet de leur puissance, tandis que l’Iran, épuisé par la guerre avec l’Irak, n’était pas en mesure d’affronter simultanément un autre adversaire.

Wilkerson a ensuite évoqué l’acceptation par l’Imam Khomeini du cessez-le-feu et de la résolution 598 du Conseil de sécurité des Nations unies, après l’abattage d’un avion de ligne civil iranien par l’USS Vincennes, qui avait entraîné la mort de tous les passagers et membres d’équipage.

Selon lui, c’est à cette période que le Corps des gardiens de la Révolution islamique a commencé à développer ses capacités afin d’empêcher qu’une situation similaire ne se reproduise.

Trente-huit ans plus tard, a-t-il poursuivi, l’Iran et le Corps des gardiens de la Révolution islamique ont développé une importante puissance militaire reposant notamment sur des missiles balistiques avancés, des drones et d’autres systèmes d’armes aériennes.

Dans le même temps, Wilkerson estime que les capacités militaires américaines ont considérablement diminué. Il a ainsi présenté la situation militaire actuelle comme une confrontation dans laquelle les États-Unis auraient subi une défaite majeure.

L’Iran et le contrôle du détroit d’Ormuz

Interrogé sur la stratégie iranienne consistant à contrôler ses forces militaires tout en conservant la possibilité d’une nouvelle escalade, Wilkerson a rejeté l’idée selon laquelle cette approche serait nécessairement le signe d’un désarroi.

Il a affirmé que l’Iran était engagé dans une guerre totale, évoquant la forte inflation, les bombardements visant, selon lui, des hôpitaux, des écoles, des infrastructures hydrauliques, des installations énergétiques, des ponts et des autoroutes, ainsi que les effets des sanctions économiques.

Il a toutefois estimé que l’Iran avait pris l’initiative dans la dynamique d’escalade et qu’il disposait d’un avantage sur le terrain conventionnel, tout en soulignant que les armes nucléaires constituaient, dans son analyse, le dernier niveau de cette escalade.

Wilkerson a également déclaré soupçonner fortement que l’Iran disposerait déjà de plusieurs armes nucléaires, tout en affirmant que les États-Unis en posséderaient plus de 5 000. Il a néanmoins ajouté que l’utilisation d’une arme nucléaire iranienne contre les États-Unis serait, selon lui, une décision extrêmement risquée.

Sur le plan conventionnel, il a affirmé que l’Iran était en train de prendre l’avantage et que le contrôle géographique du détroit d’Ormuz constituait l’un des éléments de cette situation.

« Le retour de l’empire à la maison »

Enfin, interrogé sur les conditions permettant à Washington de sortir de l’impasse stratégique actuelle, notamment après les déclarations de responsables américains reconnaissant les limites des pressions économiques et militaires exercées sur Téhéran, Wilkerson a déclaré que l’Iran était déterminé à poursuivre sa résistance jusqu’au retrait américain de la région.

Il a également estimé que les États-Unis seraient contraints d’accepter une réduction, voire une possible désintégration du Conseil de coopération du Golfe et de certains de ses États membres, citant Bahreïn, le Qatar, le Koweït et les Émirats arabes unis, ainsi que, potentiellement, l’Arabie saoudite.

Selon Wilkerson, les États-Unis ne disposeraient plus de la capacité nécessaire pour réinvestir militairement la région, établir de nouvelles alliances, restaurer leurs anciennes alliances ou réoccuper des territoires perdus.

Il a conclu en prévoyant la fin de la présence militaire américaine sur le terrain en Asie du Sud-Ouest.

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