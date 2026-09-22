Pezeshkian : La session de l'ONU est une occasion d'exprimer l'oppression et la puissance de l'Iran

Selon le correspondant de l'ABNA, Massoud Pezeshkian, le président [de l'Iran], avant son départ pour l'Assemblée générale des Nations Unies à l'aéroport de Mehrabad, a déclaré : « En réalité, [la session de l'Assemblée générale des Nations Unies] se tient sous le slogan de la confiance. Un sujet qui n'existe pas. [Les Américains] sous ce slogan parlent des droits de l'homme, mais les ignorent. »

Il a ajouté : « Ils foulent aux pieds très clairement et manifestement de nombreux cadres du droit international et des normes juridiques que les êtres humains et les pays peuvent avoir, parce qu'ils ont la puissance et peuvent exercer la contrainte. »

Il a ajouté : « [L'Assemblée générale des Nations Unies] est un lieu où nous pouvons faire entendre nos paroles, notre oppression et notre puissance aux oreilles du monde, et dans cet espace qui existe, nous pourrons dialoguer avec un grand nombre de politiciens de différents pays et centres culturels, ainsi qu'avec les médias. »

Le président a souligné : « La présence à l'Assemblée générale des Nations Unies est une occasion de pouvoir faire entendre nos positions, notre oppression et notre puissance aux oreilles du monde. »

Le président a déclaré : « Malgré toutes les difficultés que notre cher peuple et nos combattants ont endurées sur le chemin [de la guerre et de la résistance], la réalité est que nous sommes sortis de cette affaire la tête haute, et cela est une cause de dignité et de fierté, et nous pourrons avec puissance exposer nos positions dans ces assemblées internationales et [défendre les droits de la nation iranienne]. »

Il a poursuivi : « J'espère que Dieu aidera à ce que nous puissions faire parvenir le vrai message de notre oppression aux oreilles du monde et, en même temps, le leur déclarer avec puissance. »

Le président a souligné : « Malgré toute cette déloyauté et ces injustices que [les ennemis ont commises contre l'Iran], nous nous tenons avec dignité et puissance et nous nous tiendrons jusqu'au dernier souffle pour le pays, le peuple, nos convictions et notre foi. »

Pezeshkian, évoquant les négociations précédentes avec les Américains, a déclaré : « Nous avons été plusieurs fois à la table des négociations et avons signé ensemble [un mémorandum d'entente], mais malgré ce que [le mémorandum] nous avons signé et étions à la table des négociations, malheureusement le monde entier voit et a vu qu'ils ont très facilement foulé aux pieds les écrits. »