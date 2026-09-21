Selon l'agence de presse Mehr ; Ali Bahreini, ambassadeur et représentant permanent de la République islamique d'Iran auprès des Nations Unies à Genève, lors de la soixante-troisième session du Conseil des droits de l'homme, a déclaré : l'Iran au cours de l'année écoulée a été soumis aux plus violentes agressions des États-Unis et d'Israël, dont les conséquences, de la guerre directe aux pressions économiques, ont ciblé notre sécurité et stabilité nationales. Aujourd'hui, je souhaite parler au nom d'une nation qui, au cours de l'année écoulée, a subi les profondes conséquences d'une agression ouverte et barbare commise par les États-Unis et le régime israélien.

Il a ajouté : la majeure partie des crises que nous avons subies, de la guerre aux problèmes économiques et au blocus maritime, a été formée, intensifiée et provoquée de l'extérieur par les États-Unis et leur force proxy dans la région, ce qui a eu de graves conséquences pour notre souveraineté nationale, notre stabilité sociale et notre sécurité régionale.

Il a déclaré : au cours de cette guerre asymétrique, notre peuple a résisté à certains des crimes de guerre les plus complexes. Les agresseurs cherchaient à attaquer les fondements de notre civilisation, ont bombardé nos écoles, détruit nos centrales, assassiné nos responsables et ciblé des civils innocents. Aujourd'hui, la tâche urgente de la communauté internationale est de tenir les auteurs de ces crimes responsables. L'Iran a résisté fermement aux actions agressives et aux tentatives guidées de l'extérieur visant à affaiblir sa sécurité et sa stabilité. Notre action collective d'aujourd'hui pour tenir les auteurs de l'agression responsables est un investissement dans l'avenir collectif de nous tous. Le peuple iranien est pris entre l'agression étrangère et les conséquences économiques des mesures coercitives unilatérales.

Bahreini a ajouté : face aux mesures coercitives les plus systématiques et les plus inhumaines imposées par les États-Unis, ce qui a maintenu notre nation debout, c'est la compréhension par le peuple des difficultés auxquelles nous étions confrontés, la confiance en nos propres capacités et l'appui sur la force et les ressources de notre pays. Nous avons fait preuve de résilience face aux sanctions ; cependant, notre résilience ne doit pas être interprétée de manière à exonérer la communauté internationale de sa responsabilité de reconnaître la nature criminelle de telles mesures qui ont été appliquées contre une nation entière. Les protestations de janvier en Iran étaient initialement pacifiques, mais après l'intervention étrangère, elles se sont immédiatement transformées en troubles violents. Les responsables américains ont publiquement confirmé le transfert et la contrebande d'armes en Iran pour distribution parmi les manifestants. Le transfert d'armes, avec les provocations étrangères, a joué un rôle important dans l'intensification des troubles et dans le processus plus large des événements survenus avant les agressions ultérieures.

Il a conclu : en conclusion, l'Iran estime que l'utilisation délibérée de la pression économique contre une nation, avec la manipulation et la militarisation des troubles internes (par des étrangers), est un exemple de « crime contre l'humanité », une réalité que la Mission d'établissement des faits (FFM) refuse de reconnaître et d'attribuer la responsabilité aux États-Unis et à leur force proxy.