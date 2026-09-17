Sanders : le peuple américain en a assez de financer le génocide israélien

Selon l’agence de presse ABNA, Bernie Sanders, sénateur américain de premier plan de l’État du Vermont, a écrit dans un message publié sur le réseau social X : le peuple américain en a assez de financer le génocide israélien à Gaza.

Le sénateur américain de premier plan a poursuivi à ce sujet : maintenant Trump insiste sur cette approche et, en utilisant l’argent de nos contribuables, met à la disposition du cabinet extrémiste de Netanyahou des bombes d’une valeur de 2,8 milliards de dollars.

Bernie Sanders a ajouté : cette situation n’est pas acceptable. Le Congrès doit rejeter ces accords.

Cela se produit alors que précédemment Gregory Meeks, représentant démocrate de l’État de New York et membre démocrate le plus haut placé de la Commission des affaires étrangères de la Chambre des représentants des États-Unis, avait déclaré : je n’approuverai pas le contrat proposé de vente de bombes à Israël d’une valeur de 2,8 milliards de dollars. Ce contrat comprend 40 000 bombes, dont chacune pèsera mille livres. Le contrat proposé sur les bombes soulève des inquiétudes quant à l’utilisation de ces armes dans les zones densément peuplées de la bande de Gaza et du Liban.