Selon l’agence de presse Abna, Sergueï Riabcov, vice-ministre russe des Affaires étrangères, dans un entretien exclusif avec la chaîne « TV BRICS », a déclaré : le sommet des BRICS en Inde renforcera la position de ce groupe en tant que l’un des piliers du multilatéralisme et un instrument de promotion des intérêts de la majorité mondiale.

Il a déclaré : la présence des dirigeants des pays partenaires des BRICS ainsi que des chefs de plusieurs pays assurant la présidence des groupes régionaux du Sud et de l’Est du monde au sommet de New Delhi contribuera à la réalisation de cet objectif.

Riabcov a ajouté : la participation élargie de cette communauté aux BRICS est très appropriée et nécessaire. La présidence indienne a déployé de grands efforts pour assurer la présence de ce groupe de pays au sommet.

Selon le vice-ministre russe des Affaires étrangères, le sommet à venir sera accompagné de décisions importantes et de nouvelles mesures visant à approfondir la coopération entre les membres des BRICS.

Le slogan de la présidence indienne des BRICS en 2026 est « Construire pour la résilience, l’innovation, la coopération et la durabilité ».

Selon Riabcov, ces quatre axes couvrent les activités des BRICS dans trois domaines : la politique et la sécurité, l’économie et les finances, ainsi que la coopération culturelle et humanitaire.

Il a déclaré : nous nous efforçons de renforcer continuellement le rôle des pays de la majorité mondiale et de groupes comme les BRICS dans tous ces domaines.