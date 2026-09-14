Reconnaissance par les États-Unis de l'empêchement de la participation de Mohammad Eslami à Vienne

Selon le rapport de l'agence de presse ABNA, le représentant des États-Unis, dans son discours lors de la soixante-dixième conférence générale de l'Agence internationale de l'énergie atomique, a reconnu l'empêchement de la participation de Mohammad Eslami, vice-président et chef de l'Organisation de l'énergie atomique de l'Iran, à Vienne.

Il a affirmé : Les États-Unis se sont opposés à la demande d'exemption, et conformément aux règlements du Comité des sanctions des Nations Unies, cette opposition a conduit au rejet de la demande par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Alors que nous nous concentrons sur la recherche d'une solution diplomatique aux défis posés par le programme nucléaire iranien, nous ne pouvions pas accepter le voyage d'un responsable sous sanctions de l'ONU à la conférence générale de l'Agence internationale de l'énergie atomique ; d'autant plus qu'il n'existe aucune coopération significative de la part de l'Iran dans la mise en œuvre des obligations de garanties nucléaires.

Le représentant des États-Unis a également déclaré dans des allégations sans fondement : la participation d'une telle personne à cette réunion ne permettrait à l'Iran que d'utiliser cette opportunité pour faire avancer ses objectifs sans fournir une coopération raisonnable ; une action qui affaiblirait la crédibilité de l'Agence internationale de l'énergie atomique en tant qu'institution responsable de la vérification du programme nucléaire iranien et menacerait directement les intérêts de sécurité des États-Unis et de leurs partenaires régionaux. Alors que pendant le mandat de ce responsable, des activités ont été menées en Iran qui ne sont pas compatibles avec un programme nucléaire purement pacifique, et c'est précisément ce qui a été l'une des raisons de l'inscription de son nom sur la liste des sanctions de l'ONU.

Entre-temps, précédemment, Reza Najafi, ambassadeur et représentant permanent de l'Iran à Vienne, lors de cette même réunion, a également considéré l'empêchement de la participation d'Eslami comme une violation des droits de l'Iran et des obligations du pays hôte, et a exigé des mesures correctives immédiates de l'Autriche et la garantie de la non-répétition de tels incidents.