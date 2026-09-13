Selon le rapport de l'agence de presse ABNA citant Al-Jazeera, Donald Trump, président de l'Amérique, aujourd'hui dimanche, en tentant de justifier une partie des problèmes économiques créés dans ce pays en raison des conséquences de l'agression coûteuse de Trump contre l'Iran, avec une affirmation ridicule a prétendu : l'Iran veut parvenir à un accord à tout prix, mais je ne signerai pas un accord qui ne soit pas parfait !

Le président de l'Amérique, qui à la veille des élections de mi-mandat du Congrès de ce pays considère la défaite de ses collègues républicains comme inévitable, a tenté de justifier une partie des échecs du gouvernement de son pays malgré les dépenses de dizaines de milliards de dollars dans l'agression contre Téhéran de la manière suivante : la guerre avec l'Iran prendra fin avant les élections de mi-mandat ou immédiatement après !

Il a affirmé, sans mentionner la nature pacifique du programme nucléaire de Téhéran : l'Iran n'obtiendra pas d'armes nucléaires ; nous ne permettrons pas qu'une telle chose se produise !

Donald Trump a ensuite poursuivi : le président Zelensky doit cesser les attaques contre les installations de carburant diesel en Russie. ... La Chine ces dernières années s'est comportée très équitablement avec nous. Dans le domaine de l'intelligence artificielle, nous sommes en avance sur la Chine. ... Les élections au Venezuela ne peuvent avoir lieu que si eux sont prêts pour cela.

Trump dans une autre partie de son discours en réponse à la question d'un journaliste selon laquelle « quelle est votre opinion sur la réunion des pays du Golfe persique et de l'Iran ? », a dit : ça m'est égal. Cela dépend d'eux-mêmes.