Selon le rapport d'ABNA, le Financial Times a affirmé dans un rapport qu'un groupe armé basé dans le nord du Yémen, probablement lié à Ansarullah du Yémen, a utilisé l'intelligence artificielle « Claude » de la société « Anthropic » pour développer des systèmes de guidage et de contrôle de missiles et de roquettes.

Selon le rapport de renseignement de la société Anthropic, ce groupe travaillait sur trois programmes d'armement : une roquette guidée avec un ordinateur de vol au niveau matériel d'un téléphone portable, un missile balistique multi-étages avec une portée cible de plus de 2000 kilomètres et un ensemble de missiles appelé « AR2000 » dont l'une des variantes possédait une capacité de vol hypersonique.

Les membres de ce groupe utilisaient l'outil de programmation « Claude Code » pratiquement comme substitut d'une partie des ingénieurs logiciels. Ils utilisaient cet outil pour écrire des logiciels de guidage, de navigation et de contrôle, connecter des systèmes de pilote automatique à des ordinateurs de vol, régler des paramètres de contrôle, simuler le vol et analyser les résultats des tests.

Ces personnes utilisaient plusieurs instances de l'intelligence artificielle Claude simultanément et assignaient à chacune une tâche distincte ; par exemple, une instance écrivait du code, une autre instance faisait de la recherche et une troisième instance vérifiait le code généré.

Anthropic a annoncé que les systèmes de sécurité de cette société ont bloqué de nombreuses demandes liées au développement d'armements, mais ce groupe, en cachant la nature du projet et en divisant ses activités entre plusieurs sessions, a pu contourner une partie des restrictions.

Ce groupe a finalement testé une roquette guidée au Yémen, mais le test a apparemment échoué. Les membres du groupe, seulement quelques heures plus tard, se sont de nouveau tournés vers Claude pour examiner la cause de l'échec et corriger le logiciel concerné. Cependant, Anthropic dit ne pas disposer de preuves indiquant que ce groupe a réussi à produire un système d'armement opérationnel.

Anthropic a annoncé que le groupe yéménite, avant le blocage des comptes, avait créé un ensemble d'outils de simulation hors ligne qui ne dépendaient pas de Claude ou d'autres logiciels pour poursuivre leurs activités.