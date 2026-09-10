Baisse du trafic dans le détroit d'Ormuz au niveau le plus bas depuis 10 jours

Selon l'agence de presse Abna, citant Al-Mayadeen, d'après les statistiques publiées par les compagnies maritimes, le nombre de navires de fret ayant traversé le détroit d'Ormuz mercredi était inférieur à la moyenne des dix derniers jours.

Cette nouvelle intervient alors que les médias ont rapporté qu'à la suite de l'escalade des tensions dans le détroit d'Ormuz, le pétrole brut Brent a dépassé pour la première fois en sept semaines les 101 dollars le baril.

La République islamique d'Iran a déclaré que le détroit d'Ormuz restera fermé jusqu'à ce que les États-Unis changent de comportement et reviennent à l'exécution de leurs engagements dans le cadre de l'accord d'Islamabad.