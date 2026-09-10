  1. Accueil
  2. service
  3. Iran

Baisse du trafic dans le détroit d'Ormuz au niveau le plus bas depuis 10 jours

10 septembre 2026 - 10:21
Code d'info: 1863809
Source: ABNA
Baisse du trafic dans le détroit d'Ormuz au niveau le plus bas depuis 10 jours

Les compagnies maritimes ont annoncé que le nombre de navires de fret ayant traversé le détroit d'Ormuz mercredi était inférieur à la moyenne des 10 derniers jours.

Selon l'agence de presse Abna, citant Al-Mayadeen, d'après les statistiques publiées par les compagnies maritimes, le nombre de navires de fret ayant traversé le détroit d'Ormuz mercredi était inférieur à la moyenne des dix derniers jours.

Cette nouvelle intervient alors que les médias ont rapporté qu'à la suite de l'escalade des tensions dans le détroit d'Ormuz, le pétrole brut Brent a dépassé pour la première fois en sept semaines les 101 dollars le baril.

La République islamique d'Iran a déclaré que le détroit d'Ormuz restera fermé jusqu'à ce que les États-Unis changent de comportement et reviennent à l'exécution de leurs engagements dans le cadre de l'accord d'Islamabad.

Votre commentaire

You are replying to: .
captcha