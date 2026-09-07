Les Talibans : nous ne permettrons pas que le sol afghan soit utilisé contre d’autres pays

Selon l’agence de presse Abna, « Hamdullah Fitrat », porte-parole adjoint du gouvernement intérimaire afghan, a déclaré à RIA Novosti que Kaboul n’autorisera personne à utiliser le territoire de ce pays pour créer une menace contre d’autres États.

Affirmant que l’ensemble de l’Afghanistan est sous le contrôle du gouvernement central, il a ajouté que depuis le retour des Talibans au pouvoir, la situation sécuritaire en Afghanistan s’est considérablement améliorée.

Le Pakistan fait partie des pays qui accusent les Talibans afghans d’ingérence dans leurs affaires intérieures.

Islamabad estime que des groupes séparatistes et des courants terroristes hostiles au Pakistan, tels que le groupe « Tehrik-e-Taliban Pakistan », bénéficient du soutien des Talibans afghans et ont trouvé refuge dans ce pays.