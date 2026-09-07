Selon l’agence de presse Abna, The Guardian écrit dans un reportage que Pete Hegseth, le secrétaire américain à la Défense, face à l’escalade de la guerre contre l’Iran et à l’accroissement des divergences au Pentagone, est confronté à des critiques croissantes concernant une gestion inefficace et des décisions controversées. Les critiques affirment que la focalisation de Hegseth sur les questions politiques s’est faite au détriment de la préparation militaire des États-Unis.

Selon ce rapport, les divergences à la tête du ministère américain de la Défense sont devenues plus évidentes après la démission de Dan Driscoll, le secrétaire à l’Armée. Parallèlement à cette démission, la révélation d’entraves à la promotion de certains officiers et de la résistance des hauts commandants de l’armée à la prolongation de la mission des forces américaines au Moyen-Orient est considérée comme un signe de l’aggravation du fossé entre Hegseth et l’appareil militaire.

The Guardian écrit que les critiques ont également exprimé des doutes quant à la stratégie américaine dans la guerre contre l’Iran. Kevin Carroll, colonel à la retraite et ancien officier du renseignement militaire, a déclaré que l’on ne sait pas quel est l’objectif final des opérations américaines, car les actions de ce pays contre l’Iran n’ont pas permis d’atteindre les objectifs fixés par Washington.

D’autre part, la décision du gouvernement américain de poursuivre le déploiement à long terme des forces au Moyen-Orient a suscité des inquiétudes quant à l’érosion des capacités militaires. Certains anciens responsables militaires ont averti que la poursuite de cette situation pourrait réduire la préparation des forces américaines à faire face à d’autres menaces, y compris en Asie de l’Est.

The Guardian évoque également les critiques concernant les frappes aériennes américaines en Iran et les pertes civiles — une question qui a accru la pression politique sur Hegseth et le Pentagone.

Dans l’ensemble, ce rapport dresse un tableau d’un mécontentement croissant au Pentagone, où les critiques estiment que Hegseth est plus impliqué dans des considérations politiques et culturelles que dans la stratégie militaire et la préparation des forces, et que cela pourrait nuire à la crédibilité et à la capacité opérationnelle de l’armée américaine.