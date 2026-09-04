À Washington, Scott Bessent affirme que l’Union européenne rejoint la campagne d’isolement économique contre l’Iran

Agence de presse internationale AhlulBayt (ABNA) : Dans un message publié sur le réseau social X, Scott Bessent a écrit que « l’Union européenne a officiellement rejoint l’opération Economic Outcast », ajoutant que les États-Unis appréciaient la position adoptée par leurs partenaires européens.

Le secrétaire américain au Trésor n’a toutefois fourni, dans son message, aucun détail précis sur les mesures qui auraient été décidées par l’Union européenne ni sur les modalités de sa participation à cette campagne.

Selon des informations publiées récemment, l’administration de Donald Trump cherche à renforcer l’isolement économique de l’Iran en exerçant une pression accrue sur les institutions financières et les pays qui entretiennent des relations économiques avec Téhéran. Washington a notamment annoncé de nouvelles mesures visant à limiter l’accès de l’Iran au système financier international.

L’annonce de Bessent intervient alors que l’Union européenne a, dans le cadre des réunions financières du G20, exprimé son soutien à une pression économique supplémentaire sur l’Iran et à la poursuite des efforts diplomatiques.

Cette évolution ne constitue cependant pas nécessairement une rupture avec la politique européenne menée ces dernières années. Les pays européens ont, à plusieurs reprises, adopté des mesures de pression et de sanctions contre l’Iran, souvent en coordination avec les États-Unis.

Dans ce contexte, la déclaration de Bessent apparaît également comme un élément de communication politique pour l’administration Trump, qui cherche à présenter son opération d’isolement économique comme bénéficiant d’un soutien international plus large.

La portée concrète de la participation européenne et les éventuelles mesures qui en découleraient restent donc à préciser.

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