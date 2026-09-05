Un responsable militaire yéménite : Nous ne resterons pas silencieux face aux attaques des mercenaires saoudiens

Selon l’agence de presse ABNA citant la chaîne Al-Masirah, un responsable militaire yéménite a déclaré dans un entretien avec l’agence de presse Saba que les forces armées yéménites ne resteront pas inactives face aux attaques des mercenaires saoudiens.

Ce responsable militaire, dont le nom n’a pas été mentionné, a ajouté : Le ciblage d’une maison yéménite dans le district d’Al-Jarrahi (dans la province d’Al-Hodeïda, dans l’ouest du Yémen) est un nouveau crime qui s’ajoute au bilan des crimes de l’ennemi saoudien et de ses mercenaires.

Il a souligné : Tout rassemblement de forces liées à l’ennemi saoudien constituera une cible légitime pour les forces armées yéménites.

Ce responsable militaire a averti : Les forces armées yéménites feront face à ces rassemblements pour faire échouer les préparatifs du déclenchement d’une guerre terrestre.

Enfin, il a insisté sur le fait que l’ennemi saoudien ne pourra pas briser la volonté du peuple yéménite, qui aspire à se libérer de toutes les formes d’oppression et d’injustice.