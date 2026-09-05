Selon l’agence de presse ABNA citant Reuters, la banque turque « Golden Global » a rejeté les accusations du Trésor américain selon lesquelles elle aurait facilité des transactions financières avec l’Iran. Auparavant, Washington avait, sous ce prétexte, inscrit cette banque ainsi que deux sociétés qui lui sont liées sur la liste des nouvelles sanctions américaines.

La banque en question a souligné qu’elle respecte les lois nationales et internationales et qu’elle fera valoir ses droits légaux contre ces accusations infondées.

« Golden Global » a précisé que les personnes mentionnées dans la liste publiée par les États-Unis ne font pas partie du personnel de cette banque et qu’aucune transaction directe ou indirecte n’a été effectuée avec elles.

Il convient de noter qu’après sa défaite militaire manifeste face à l’Iran, les États-Unis, afin de sortir dignement de cette guerre, ont renforcé les sanctions injustes contre notre pays et, sous ce prétexte, ont également sanctionné un certain nombre d’institutions et de banques d’autres pays.