Selon l’agence de presse Abna, Alexander Grouchko, vice-ministre russe des Affaires étrangères, a déclaré à RIA Novosti que les déclarations des hommes politiques européens sur la résolution du conflit ukrainien et le dialogue avec Moscou ne sont que des paroles creuses et une sorte de tapage médiatique.

Il a évalué les actions des hommes politiques européens contre la Russie et a ajouté : dans la pratique, la politique de l’Union européenne est alignée sur l’approche de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN), et son objectif est de prolonger le conflit à Kiev pour infliger une défaite stratégique à Moscou.

Les relations entre la Russie et l’Union européenne se sont détériorées depuis le début de la guerre en Ukraine. Moscou accuse Bruxelles de tenter de prolonger la guerre et de faire obstruction aux négociations de paix.