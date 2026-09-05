L’Ayatollah Najafi : « La référence religieuse, le deuil et la wilaya sont les trois grandes forces du chiisme »

Agence de presse internationale AhlulBayt (ABNA) : Il a ajouté que la deuxième force était les cérémonies de deuil et que la troisième était la wilaya de l’Imam Ali (PSL), qu’il a qualifiée de facteur le plus puissant et de protecteur du chiisme. Selon lui, la présence de ces trois forces permet aujourd’hui aux chiites de résister au colonialisme. C’est pourquoi, a-t-il souligné, les puissances coloniales conspirent constamment contre ces trois piliers afin d’affaiblir le chiisme.

Lors d’un discours prononcé à la mosquée Jame Ali du séminaire islamique Jamiat al-Muntazir, le président de la Wifaq al-Madaris al-Shia du Pakistan a affirmé que le siècle actuel était celui des musulmans et que l’islam était une religion en pleine expansion. Il a ajouté que les musulmans progressaient aujourd’hui et que le Coran et les hadiths démontraient qu’à l’avenir, les musulmans gouverneraient également en Grande-Bretagne et en Europe.

L’Ayatollah Najafi a ensuite déclaré que Karbala était synonyme de préservation de la religion. Selon lui, le souvenir de Karbala atteignit son apogée à l’époque de l’Imam Mohammad al-Baqir (PSL) et de l’Imam Ja’far al-Sadiq (PSL). Ces deux Imams invitaient les poètes à leurs assemblées de deuil, écoutaient leurs poèmes et leur offraient des cadeaux. Ils ont ainsi contribué à établir les premières bases nécessaires à la préservation et à la transmission du souvenir de Karbala, raison pour laquelle le nom et la mémoire de Karbala sont aujourd’hui connus dans le monde entier.

Il a également souligné que les fondements de l’ijtihad avaient pris forme à l’époque de l’Imam Ja’far al-Sadiq (PSL). Celui-ci enseignait à ses disciples la méthode de déduction des enseignements à partir du Coran et des hadiths, tandis que ses élèves se consacraient aux sciences juridiques islamiques. Le Prophète de l’islam (PSLF) avait commencé cette tradition d’enseignement à partir de la mosquée du Prophète à Médine. L’Imam Ja’far al-Sadiq (PSL) développa ensuite cette tradition jusqu’au niveau d’une véritable université, au point que quatre mille personnes assistaient à ses cours, parmi lesquelles des étudiants venus d’Inde et du Sind.

Le président de la Wifaq al-Madaris al-Shia du Pakistan a enfin déclaré que Jaber ibn Hayyan, considéré comme l’un des pères de la chimie et des sciences modernes, était un disciple de l’Imam Ja’far al-Sadiq (PSL). Selon lui, les progrès scientifiques actuels sont notamment liés aux efforts de ce grand savant.

Fin/229