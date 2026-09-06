Selon l’agence de presse Abna citant RT (Ruptly), le président américain Donald Trump a écrit dans des déclarations interventionnistes : « Ce qui se passe en Espagne est très triste, car ce pays n’a aucun contrôle sur ses frontières. »

L’Espagne a été l’un des rares pays européens à avoir refusé de coopérer aux opérations militaires contre Téhéran lors des attaques américaines et du régime sioniste contre l’Iran. Le gouvernement de Pedro Sánchez, tout en condamnant les frappes, les a qualifiées d’actes en dehors du cadre du droit international et a déclaré que les bases militaires conjointes américano-espagnoles de Rota et Morón ne seraient pas mises à disposition des forces américaines pour des opérations contre l’Iran. À la suite de cette décision, plusieurs avions américains ont quitté ces bases.

La position de Madrid a conduit à un différend sans précédent avec Washington, d’autant que le gouvernement espagnol a souligné que les accords bilatéraux sur les bases militaires n’en autorisaient pas l’utilisation pour des opérations offensives contre l’Iran. L’Espagne a également insisté sur une solution diplomatique et le respect de la Charte des Nations Unies et a résisté aux pressions américaines pour une plus grande participation à la guerre. Cette position a révélé le fossé entre les membres européens de l’OTAN sur la manière de gérer la guerre contre l’Iran et a accru les tensions entre Madrid et Washington.