New York Times : La connaissance par l’Iran des limites de la puissance américaine s’est accrue

Selon l’agence de presse ABNA citant Al-Mayadeen, le journal The New York Times a annoncé que les nouvelles évaluations du renseignement américain montrent que l’Iran est désormais mieux informé de ses propres capacités et des limites de la puissance américaine qu’auparavant.

Cette nouvelle est publiée après que le think tank américain CSIS (Center for Strategic and International Studies) a récemment déclaré que les stocks de missiles intercepteurs « Patriot PAC-3 MSE » des États-Unis ont diminué de 65 % depuis le 28 février, pour atteindre environ 759 unités.

Selon le rapport de cet institut américain, seuls 183 missiles intercepteurs Patriot sont produits chaque année, et leur livraison prend environ trois ans et demi.

Le dernier rapport du Center for Strategic and International Studies montre également que les stocks de missiles intercepteurs du système THAAD sont passés de 452 à 278 missiles.

Ce think tank américain a souligné que la reconstitution des stocks de missiles intercepteurs THAAD prendrait plusieurs années.

La chaîne NBC a également récemment révélé, citant des responsables du gouvernement américain, que l’armée américaine, en raison de l’épuisement rapide de ses réserves de défense aérienne, est contrainte d’appliquer une politique de « tir sélectif » contre les missiles et drones iraniens.