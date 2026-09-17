Selon l’agence de presse ABNA, citant la chaîne Al-Mayadeen, le magazine américain « The Atlantic » a annoncé : la guerre de Donald Trump, président des États-Unis, avec l’Iran a montré à quel point les rapports souterrains de la puissance mondiale ont changé et à quel point la puissance militaire américaine a chuté.

Ce magazine a également écrit : les dommages causés aux installations américaines près de l’Iran sont si étendus que le coût prévu de leur réparation sera très élevé.

« The Atlantic » a finalement annoncé : la défense d’installations clés contre un rival à la technologie inférieure comme l’Iran, dans les conditions actuelles, dépasse les capacités de l’armée américaine.