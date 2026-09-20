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Le gouvernement de Sanaa : toute escalade des tensions se heurtera à une réponse plus sévère du Yémen

20 septembre 2026 - 09:39
Code d'info: 1867674
Source: ABNA
Le gouvernement de Sanaa : toute escalade des tensions se heurtera à une réponse plus sévère du Yémen

Le porte-parole du gouvernement yéménite a averti contre toute escalade des tensions de la part de l'Arabie saoudite et a souligné que ces attaques se heurteront à une réponse plus écrasante de Sanaa.

Selon l'agence de presse ABNA, citant la chaîne Al-Mayadeen, « Omar al-Bukhaiti », porte-parole du gouvernement du changement et de la construction à Sanaa, dans un entretien avec l'agence de presse « Saba » de ce pays, a annoncé que l'escalade des mesures de l'Arabie saoudite contre la République du Yémen conduira à une réaction plus forte et plus sévère de la part du Yémen.

Il a poursuivi : l'action de l'Arabie saoudite consistant à effectuer des explosions pour cibler des civils à Sanaa, la capitale du Yémen, reflète le « comportement barbare » de Riyad.

Al-Bukhaiti a souligné : le Yémen n'hésitera pas à porter les coups les plus sévères à l'ennemi pour empêcher l'escalade des attaques.

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