Le gouvernement de Sanaa : toute escalade des tensions se heurtera à une réponse plus sévère du Yémen

Selon l'agence de presse ABNA, citant la chaîne Al-Mayadeen, « Omar al-Bukhaiti », porte-parole du gouvernement du changement et de la construction à Sanaa, dans un entretien avec l'agence de presse « Saba » de ce pays, a annoncé que l'escalade des mesures de l'Arabie saoudite contre la République du Yémen conduira à une réaction plus forte et plus sévère de la part du Yémen.

Il a poursuivi : l'action de l'Arabie saoudite consistant à effectuer des explosions pour cibler des civils à Sanaa, la capitale du Yémen, reflète le « comportement barbare » de Riyad.

Al-Bukhaiti a souligné : le Yémen n'hésitera pas à porter les coups les plus sévères à l'ennemi pour empêcher l'escalade des attaques.