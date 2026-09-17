Bahreïn : jusqu’à la perpétuité pour des détenus politiques, avec 100 000 dinars d’amende

Agence de presse internationale AhlulBayt (ABNA) : Selon les informations rapportées, le tribunal a condamné le cheikh Jassem al-Haddad, prédicateur husseini, à un an de prison. Ahmad al-Saqqa et Reza Khaled Khamis ont chacun été condamnés à cinq ans d’emprisonnement.

Hassan Kazem et Ali Ibrahim ont, quant à eux, été condamnés à la prison à vie et à une amende de 100 000 dinars.

Par ailleurs, Ahmad Jalal al-Hamad a été condamné à un an de prison, tandis que Sayyed Mohammad Ahmad Alavi a écopé de trois ans d’emprisonnement.

Les arrestations se poursuivent également parmi les jeunes. Selon les informations rapportées, ces interpellations sont motivées par des considérations politiques et reposent sur des accusations que les sources présentent comme dépourvues de preuves.

La poursuite de ces arrestations et condamnations intervient alors que les poursuites judiciaires visant des citoyens chiites demeurent au centre des critiques concernant la situation des droits civiques et politiques à Bahreïn.

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