Yahya Sari : nous avons écrasé la compagnie Aramco et la base aérienne d’Arabie saoudite

Selon l’agence de presse ABNA, citant Al-Masirah, dans un communiqué des forces armées du Yémen lu par Yahya Sari, porte-parole de ces forces, il a été annoncé la réalisation de deux opérations militaires : l’une contre la compagnie Aramco à Yanbu avec des dizaines de missiles balistiques et de drones, et l’autre contre la base aérienne de Khamis Mushait avec plusieurs missiles balistiques.

Dans ce communiqué, il est dit : l’ennemi saoudien criminel continue depuis 12 ans son agression tyrannique et son siège barbare contre notre pays et notre peuple. Cette semaine, il a intensifié l’ampleur de ses attaques et a mené plus de 450 frappes aériennes contre le Yémen.

Yahya Sari a déclaré : en réponse à cette agression barbare contre notre pays et notre peuple, les forces armées du Yémen, avec l’aide de Dieu, ont mené deux opérations militaires importantes ;

La première opération a ciblé les installations d’Aramco à Yanbu avec des dizaines de missiles balistiques et de drones. Grâce à Dieu, ces frappes ont été précises et directes et ont provoqué de grands incendies et des destructions étendues.

Dans la deuxième opération, la base aérienne de Khamis Mushait a été ciblée avec plusieurs missiles balistiques, et grâce à Dieu, cette frappe a été précise.

Le porte-parole des forces armées du Yémen a souligné : les forces armées du Yémen continueront à défendre notre pays et notre peuple et, avec l’aide de Dieu le Tout-Puissant et en Lui faisant confiance, donneront à l’ennemi saoudien criminel des leçons inoubliables.

Il a déclaré : nous poursuivrons nos opérations militaires au cœur du territoire de l’Arabie saoudite, nous ciblerons les centres de rassemblement des mercenaires saoudiens et nous consoliderons l’équation « siège contre siège et escalade contre escalade » jusqu’à l’arrêt de l’agression et la levée du siège de notre cher pays.