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Yahya Sari : nous avons écrasé la compagnie Aramco et la base aérienne d’Arabie saoudite

17 septembre 2026 - 10:00
Code d'info: 1866634
Source: ABNA
Yahya Sari : nous avons écrasé la compagnie Aramco et la base aérienne d’Arabie saoudite

Le porte-parole des forces armées du Yémen, évoquant 450 frappes aériennes de l’ennemi saoudien contre le Yémen, a annoncé la réalisation de deux opérations avec des dizaines de missiles balistiques et de drones contre la compagnie Aramco et la base aérienne de Khamis Mushait.

Selon l’agence de presse ABNA, citant Al-Masirah, dans un communiqué des forces armées du Yémen lu par Yahya Sari, porte-parole de ces forces, il a été annoncé la réalisation de deux opérations militaires : l’une contre la compagnie Aramco à Yanbu avec des dizaines de missiles balistiques et de drones, et l’autre contre la base aérienne de Khamis Mushait avec plusieurs missiles balistiques.

Dans ce communiqué, il est dit : l’ennemi saoudien criminel continue depuis 12 ans son agression tyrannique et son siège barbare contre notre pays et notre peuple. Cette semaine, il a intensifié l’ampleur de ses attaques et a mené plus de 450 frappes aériennes contre le Yémen.

Yahya Sari a déclaré : en réponse à cette agression barbare contre notre pays et notre peuple, les forces armées du Yémen, avec l’aide de Dieu, ont mené deux opérations militaires importantes ;

La première opération a ciblé les installations d’Aramco à Yanbu avec des dizaines de missiles balistiques et de drones. Grâce à Dieu, ces frappes ont été précises et directes et ont provoqué de grands incendies et des destructions étendues.

Dans la deuxième opération, la base aérienne de Khamis Mushait a été ciblée avec plusieurs missiles balistiques, et grâce à Dieu, cette frappe a été précise.

Le porte-parole des forces armées du Yémen a souligné : les forces armées du Yémen continueront à défendre notre pays et notre peuple et, avec l’aide de Dieu le Tout-Puissant et en Lui faisant confiance, donneront à l’ennemi saoudien criminel des leçons inoubliables.

Il a déclaré : nous poursuivrons nos opérations militaires au cœur du territoire de l’Arabie saoudite, nous ciblerons les centres de rassemblement des mercenaires saoudiens et nous consoliderons l’équation « siège contre siège et escalade contre escalade » jusqu’à l’arrêt de l’agression et la levée du siège de notre cher pays.

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