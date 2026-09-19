Détails des coûts de 43 milliards de dollars de l'agression américaine contre l'Iran

Selon un rapport de l'agence de presse Abna, Bloomberg a rapporté que le ministère de la Guerre des États-Unis (Pentagone) a informé le Congrès que, dans le cadre de l'agression contre l'Iran, il a jusqu'à présent dépensé 43 milliards et 600 millions de dollars.

Selon ce rapport, jusqu'au 3 septembre de cette année, environ 11 milliards et 200 millions de dollars ont été dépensés pour couvrir les coûts supplémentaires liés à l'agression contre l'Iran, et 28 milliards et 100 millions de dollars ont été alloués pour remplacer les munitions utilisées. De plus, 4 milliards et 300 millions de dollars ont été payés pour remplacer l'équipement perdu.

Dans ce rapport, il est indiqué que le coût des dommages causés à l'équipement militaire changera au fur et à mesure de la présentation de nouveaux rapports. Dans ce rapport, il n'est pas fait mention de dizaines de milliards de dollars possibles comme coût des dommages causés aux bases américaines au Moyen-Orient.

Il a également été rapporté que les forces terrestres ont dépensé 1 milliard et 600 millions de dollars pour la préparation opérationnelle et le soutien du personnel déployé, et la marine a également dépensé 2 milliards et 200 millions de dollars pour les forces opérationnelles, les opérations des navires et des avions.

La facture de l'armée de l'air américaine pour le soutien du personnel déployé, les opérations de transport aérien et le soutien des bases et des communications s'élève à 6 milliards et 600 millions de dollars. Dans ce rapport, il est également fait mention de l'allocation de 10,5 millions de dollars pour le « Commandement cybernétique » américain.